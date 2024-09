Eine Mutter ist in Weißenfels mit ihrem Fahrrad gegen ein Schild gefahren. Bei dem Unfall verletzten sich die Frau und ihr einjähriges Kind schwer.

Unfall in Weißenfels

In Weißenfels hat sich auf der Merseburger Straße ein Unfall ereignet.

Weißenfels. - Ein einjähriges Kind sowie dessen Mutter sind bei einem Unfall am Mittwochmorgen gegen 8.45 Uhr in der Merseburger Straße in Weißenfels schwer verletzt worden.

Laut Polizei ist die 22 Jahre alte Mutter auf ihrem Fahrrad mit einem Verkehrsschild zusammengestoßen.

Sowohl die Frau als auch ihr einjähriges Kind, das mit auf dem Fahrrad saß, wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.