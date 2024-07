Nach einer Fahrt in einen Graben in Reichardtswerben im Burgenlandkreis ist der Unfallfahrer weggelaufen. Ein Zeuge hatte Geschehen beobachtet. Die Polizei ermittelt.

Autofahrer fährt in Reichardtswerben in Graben und türmt nach Unfall

Weißenfels OT Reichardtswerben - In den Straßengraben ist ein Auto am Montagabend gegen 20.40 Uhr in der von-Seydlitz-Straße in Reichardtswerben gefahren. Die Gründe dafür sind unklar, so die Polizei.

Ein Zeuge hatte einen 50- bis 60-jährigen Mann beobachtet, wie dieser das Unfallauto verließ und weglief. Vor Ort stellten Beamte fest, dass der Wagen seit dem Morgen als gestohlen gemeldet war. Der Fahrer, der grau Haare gehabt und eine rote Jacke und kurze Hose trug, konnte trotz Suche nicht gefunden werden.