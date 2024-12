Nach einem Unfall ist die A9 bei Weißenfels in Richtung Nürnberg teilweise gesperrt. Ein breiter Ölfilm hat sich auf die Fahrbahn ergossen.

Weißenfels. - Zu einem Unfall ist es am frühen Freitagmorgen um 3.13 Uhr auf der Autobahn 9 zwischen Weißenfels und der Raststätte Osterfeld West gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach fuhr ein Auto um 3.13 Uhr über Rest der Karkasse eines Lkw-Reifens. Dabei sei die Ölwanne des Fahrzeugs aufgerissen worden, heißt es. Das Auto sei wegen des Unfalls ins Schlingern gekommen und auslaufendes Öl habe sich über alle Fahrspuren verteilt, heißt es. Verletzt wurde niemand.

Die Fahrbahn Richtung Nürnberg war über eine Stunde voll gesperrt. Mittlerweile seien jedoch nur noch zwei Fahrstreifen in der Mitte und Rechts blockiert und der Verkehr könne an der Unfallstelle vorbeifahren, so die Beamten weiter. Der Grund: Die Ölwehr komme besonders schnell mit den Reinigungsarbeiten voran.