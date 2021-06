Umgekippter Lkw auf der A9 bei Weißenfels - Fahrspuren in beide Richtungen gesperrt

Halle (Saale) - Ein Lkw-Unfall auf der A9 in Höhe Anschlussstelle Weißenfels sorgt am Montagmorgen für Straßensperrungen in beide Fahrtrichtungen. Wie die Polizei am mitteilte, kippte der Lastwagen aus bisher unbekannter Ursache um und durchbrach dabei die Mittelleitplanke. Der Lkw war unterwegs in Richtung München.

Wie die Beamten mitteilten, waren zwei weitere Pkw in den Unfall involviert. Ein Hyundai wurde durch umherfliegende Teile beschädigt. Ebenfalls war ein Mercedes involviert, wie genau, konnte die Polizei zunächst jedoch nicht sagen.

Vier Verletzte bei Unfall auf der A9 bei Weißenfels

Der Fahrer des Lkw sowie drei Insassen des Mercedes wurden verletzt ins Krankenhaus nach Weißenfels gebracht. Angaben zu Sachschäden konnte die Polizei zunächst nicht machen.

Nachdem die A9 für knapp eine Stunde voll gesperrt war, wird der Verkehr seit 7.15 Uhr in Richtung Berlin über die Durchfahrtsspur der Anschlussstelle Weißenfels an der Unfallstelle vorbeigeleitet. In Fahrtrichtung München ist der linke Fahrstreifen gesperrt. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten gegen 8 Uhr weiter an. (mz/dpa)