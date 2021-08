Überraschende Wendung in Weißenfels - Rossmann bleibt nun doch in der Jüdenstraße

Die Rossmann Filiale in Weißenfels in der Jüdenstraße

Weissenfels/MZ/kem - Die Drogerie-Kette Rossmann wird auch über den Oktober hinaus ihre Filiale in der Weißenfelser Jüdenstraße betreiben. Das bestätigte das Unternehmen am Mittwoch der Mitteldeutschen Zeitung. Bereits am Abend zuvor verkündete die Weißenfelser Landtagsabgeordnete Elke Simon-Kuch (CDU), dass es gelungen sei, Rossmann für einen Verbleib in der Innenstadt zu gewinnen. Die Drogerie-Kette wollte die Filiale in der Jüdenstraße ursprünglich im Oktober schließen und dann wenige Tage später ein neues Geschäft im nahen Hohenmölsen eröffnen.

Der Landtagsabgeordneten Elke Simon-Kuch, die zugleich Vorsitzende des Weißenfelser Stadtmarketingvereins ist, kam offenbar eine wichtige Rolle beim Umdenken des Unternehmens zu. Sie hatte im Hintergrund das Gespräch mit Rossmann und dessen Vermieter gesucht, um für einen Verbleib zu werben. Das scheint nun für die kommenden zwei Jahre gelungen.

Beinahe-Abschied als Weckruf

Bei Elke Simon-Kuch war die Freude darüber am Dienstag groß. Der Beinahe-Abschied ist aus ihrer Sicht aber auch ein Weckruf, dass es in Weißenfels zeitnah gelingen muss, einen Lebensmitteleinzelhandel in der Innenstadt anzusiedeln, um dieser wichtige Impulse zu geben. Entsprechende Pläne gibt es im Rathaus schon länger, sichtbare Fortschritte blieben aber bisher aus.

Der Verbleib von Rossmann in der Jüdenstraße hat derweil keine Auswirkungen auf den geplanten Standort in Hohenmölsen. „Die Neueröffnung unserer Filiale in der Wilhelm-Külz-Straße ist nach wie vor für Samstag, den 16. Oktober 2021, angesetzt“, erklärte eine Rossmann-Sprecherin am Mittwoch auf Nachfrage der MZ.