Turnhalle in Langendorf gesperrt

Langendorf - Ab kommenden Montag, 17. Januar, ist die Turnhalle in Langendorf auf nicht absehbare Zeit für den Sportbetrieb gesperrt. Als Grund teilte die Stadtverwaltung der MZ auf Nachfrage mit, dass Schäden am Dach festgestellt wurden, durch die Feuchtigkeit eindringen kann.

„Die Schäden wurden bei Reinigungen der Dachrinne Ende 2021 festgestellt“, teilt Pressesprecherin Katharina Vokoun mit. Die Sperrung der Halle geschehe im Sinne der Gefahrenabwehr.

Auch Grundschüler betroffen

Welches Ausmaß der Schaden am Dach der Turnhalle hat und wie hoch die Kosten für eine Reparatur ausfallen werden, muss laut Stadtverwaltung noch geprüft werden. Man wolle in diesem Zusammenhang einen Holzschutz-Gutachter beauftragen. Noch zu klären sind mögliche Ausweichstandorte für die Nutzer. Bitter: Neben dem Sportverein Grün-Weiß-Langendorf sind auch die Schüler der Langendorfer Grundschule betroffen. Ihnen droht nun nach dem langen Corona bedingten Ausfall des Sportunterrichts ein erneuter Ausfall.

„Mitarbeiter haben bereits Kontakt zu Turnhallenbetreibern im Umfeld aufgenommen“, so Vokoun. Für einige Sektionen des SV Grün Weiß Langendorf wurden auch bereits Ausweichmöglichkeiten in der Turnhalle in der Weißenfelser Wielandstraße sowie in der Turnhalle in der Weißenfelser Südstadt gefunden.