Trotz Krieg: Warum eine Geflüchtete aus Weißenfels in die Ukraine zurückkehrt

Immer mehr Geflüchete reisen in ihr Heimatland zurück. Eine, die zwischenzeitlich im Burgenlandkreis war, berichtet von den Gründen und der Lage vor Ort.

Ruslana Matushchak (rechts) ist in die Ukraine zurückgekehrt, wo sie in der Pizzeria von Anna Lushyna (links) arbeitet und Inlands-Flüchtlingen hilft.

Weissenfels/Winnyzja/MZ - Inzwischen kehren mehr geflüchtete Ukrainer in ihr Heimatland zurück, als neue in Deutschland einreisen. Darauf wies jüngst der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, gegenüber Bild hin. Seiner Meinung nach hätten sie „keine Lust, hierzubleiben“.