Trotz Alarmanlage: Wie konnten in den Weißenfelser Heimatnaturgarten eingebrochen werden?

Im Weißenfelser Heimatnaturgarten ist eingebrochen worden. Die Mitarbeiter sind empört. Dabei wird für die Sicherheit täglich viel getan. Was die Einbrecher in der Einrichtung interessiert hat.

Weissenfels - Kitty ist sichtlich verstört. Sie streift unruhig von einem Platz zum anderen. Kitty hat nämlich miterlebt, wie in der Nacht zu Mittwoch Diebe in die Cafeteria des Weißenfelser Heimatnaturgartens eingebrochen sind. Sie hat zu dieser Zeit in den Räumen geschlafen. Kitty kann aber leider nicht sagen, was sie gesehen hat, denn Kitty ist eine Katze und somit eine stumme Zeugin.