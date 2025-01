Weißenfels/MZ - Der bei einem Unfall am Sonnabendabend im Aupitzer Weg in Langendorf bei Weißenfels schwer verletzte 84-jährige Mann ist am Sonntag im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Montagabend mit. Der Mann und seine 82-jährige Beifahrerin waren nach einer Kollision mit einem anderen Wagen aus ihrem Auto ausgestiegen, um die Situation mit dem anderen beteiligten Fahrer zu klären. Dabei waren die beiden von einem herannahenden dritten Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Die Ermittlungen zu diesem Unglück dauern an.