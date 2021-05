Trafo brennt im Schlachthof

Weissenfels - Ein Brand hat sich am Mittwochnachmittag im Schlachthof in der Weißenfelser Neustadt ereignet. Wie das Unternehmen am Abend mitteilte, hat ein Trafo gebrannt, dabei sei niemand verletzt worden. Aufgrund des Brandes sei es zu Beeinträchtigungen in der Produktion gekommen. Der Betrieb ruhte zeitweise, sollte jedoch noch am Abend mit Hilfe von Notstromaggregaten wieder aufgenommen werden. Die Schlachtung am Donnerstag sei vorsorglich abgesagt worden.

Gegen 14.30 Uhr am Nachmittag hatten Mitarbeiter der Verwaltung einen leichten Knall gehört, für kurze Zeit sei Rauch aus dem Trafo-Häuschen außerhalb des Gebäudes aufgestiegen, heißt es in der Mitteilung. „Die alarmierte Feuerwehr konnte zum Glück Schlimmeres verhindern und den Brand innerhalb weniger Minuten löschen“, berichtet Tönnies-Geschäftsführer Reinhold Dierkes. Am Mittwochabend sprach er die Hoffnung aus, dass die Techniker den Trafo schnell wieder ans Laufen bekommen, so dass die Arbeit umgehend wieder aufgenommen werden kann.

Vorsorglich sagte der Lebensmittelbetrieb, in dem mehr als 2.000 Mitarbeiter beschäftigt sind, die Schlachtung für diesen Donnerstag ab, die Zerlegung soll dann aber wieder normal laufen. Tiertransporter wurden noch am Mittwochnachmittag zu anderen Standorten umgeleitet. Spätestens an diesem Freitag, so Geschäftsführer Dierkes, soll der Betrieb wieder komplett aufgenommen werden. (mz/ari)