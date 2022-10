Tierrechtsaktivisten rufen zu Demo gegen Schlachthäuser in Weißenfels auf

Tierrechtsaktivisten wollen am Samstag in Weißenfels gegen den Schlachthof Tönnies protestieren.

Weissenfels/MZ/ari - Zu einer Demonstration für die Schließung aller Schlachthäuser rufen Tierrechtsaktivisten am kommenden Samstag in Weißenfels auf. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, wollen die Teilnehmer nach einer Auftaktkundgebung um 12 Uhr am Bahnhof durch die Innenstadt bis zum Tönnies-Schlachthof in der Neustadt ziehen. Die Aktivisten fordern ein „Ende der Ausbeutung und Tötung von Tieren“ und setzen sich für eine vegane Lebensweise ein.