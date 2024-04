Im Rathaus Teuchern protestierte am Dienstag eine Bürgerinitiative gegen das geplante interkommunale Gewerbegebiet in Nessa.

Teuchern - Gut bezahlte Arbeitsplätze, sichere Gewerbesteuereinnahmen und wirtschaftlicher Aufschwung für die Region - es gibt viele Hoffnungen, die sich mit dem geplanten interkommunalen Gewerbegebiet an B91 und A9 bei Weißenfels verbinden. In der Sitzung des Teucherner Stadtrats dominierten am Dienstagabend aber Vorbehalte und Kritik gegenüber dem größten Strukturwandelprojekt des Burgenlandkreises. Vorgetragen wurden sie von der neuen Bürgerinitiative (BI) aus dem Teucherner Ortsteil Nessa, die mit rund 40 Mitgliedern der Sitzung beiwohnte.