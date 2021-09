Streit am Supermarkt in Weißenfels endet für 24-Jährigen blutig

Nach einem Streit wurde ein 24-Jähriger schwer am Hals verletzt. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Weissenfels/MZ/kem - In Weißenfels ist am Montagabend ein 24-Jähriger mit einem Cuttermesser schwer verletzt wurden. Der Mann hatte sich in der Innenstadt mit einem 35-Jährigen gestritten, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Der 35-Jährige zog schließlich das Messer und verletzte den 24-Jährigen damit schwer am Hals. Der Verletzte wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt noch zu den Hintergründen der Tat. Nach Informationen der Mitteldeutschen Zeitung soll sich die Auseinandersetzung nahe eines Supermarkts zugetragen haben, vor dem sich regelmäßig Menschen treffen, um gemeinsam Alkohol zu konsumieren. Der Verletzte soll im Laufe des Dienstags nicht mehr in Lebensgefahr geschwebt und den Angriff somit überlebt haben.