Weissenfels - Der Weißenfelser Sport- und Freizeitbetrieb gibt die Sportstätten ab Montag, 7. Juni, offiziell für den Trainings- und Wettspielbetrieb frei. Darüber hat Betriebsleiterin Viola Schikorr informiert. Weil der Inzidenzwert im Burgenlandkreis unter der Schwelle von 35 liegt, sei die Voraussetzung dafür geschaffen.

Sportstätten in Weißenfels öffnen wieder

Wie aus den aktuellen Vorgaben weiter hervorgeht, ist für den Trainingsbetrieb in geschlossenen Räumen die Anzahl der Personen auf eine Person je 20 angefangene Quadratmeter begrenzt. Das bedeutet für die Sporthalle in Weißenfels-West und in Großkorbetha eine maximale Belegung mit je 30 Personen, für die Schlossgartenturnhalle gilt die Grenze von 20 Personen, für das Filmeck sind höchstens zehn Sportler zugelassen. In der Stadthalle gilt eine Begrenzung von 20 Personen pro Spielfeld.

Konkrete Vorgaben gibt es auch für Umkleidekabinen und Duschen: Unter Einhaltung eines Abstands von 1,50 Meter dürfen Kabinen gleichzeitig von maximal fünf Personen und Duschen von höchstens zwei Personen genutzt werden. Vorzugsweise sollten die Sportler bereits umgekleidet zum Training oder Wettkampf erscheinen. Wettkämpfe im Freien sind als Kontaktsport mit höchstens 30 Personen und kontaktfrei mit höchstens 200 Personen mit Test gestattet. (mz/ari)