Weißenfels/MZ - Eine Lottospielerin oder ein -spieler aus dem Burgenlandkreis hat in der Eurojackpot-Lotterie 99.544,90 Euro gewonnen. Laut Lotto Sachsen-Anhalt hatte der Glückspilz am Freitagabend alle fünf aus 50 Gewinnzahlen richtig. Lediglich die zwei aus zwölf Eurozahlen waren falsch. Zeitgleich hätten in allen 18 teilnehmenden europäischen Ländern neun Eurojackpot-Spieler die gleiche Summe gewonnen. Wie es hieß, war der Spielschein anonym – ohne Kundenkarte – in einer Lotto-Verkaufsstelle im Burgenlandkreis gespielt worden – drei Tipps nur für die Ziehung am Abend. Der Spieleinsatz habe bei 6,60 Euro gelegen.

Der Burgenlandkreis - Region der Lottogewinner

„Der Burgenlandkreis hatte mit 63 Hochgewinnen ab 5.000 Euro im vergangenen Jahr eine Glückssträhne, die offenbar anhält“, sagte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert. Der Eurojackpot-Gewinn von 99.544,90 Euro könne ab sofort in allen 650 Lotto-Verkaufsstellen in Sachsen-Anhalt oder im Lottohaus in Magdeburg angefordert werden. Dabei wird die Spielscheinquittung vom Terminal eingelesen und kontrolliert.