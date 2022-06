Solidarische Landwirtschaft veranstaltet erstes Kinder-Sommercamp

Langendorf - Die Tage unbeschwert in der Natur verbringen, abends am Lagerfeuer sitzen und nachts im Zelten schlafen - für viele Kinder ist das der Stoff, aus dem Ferienträume sind. In der Solidarischen Landwirtschaft in Langendorf (Solawi) sollen diese nun wahr werden. Unter dem Motto „Eintauchen in die Welt von Solawien“ veranstalten die Bio-Bauern auf ihrem Gelände in der Obergreislauer Straße in diesem Jahr zum ersten Mal ein Kinder-Sommercamp.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<