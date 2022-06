So wird Uwe Schirrmeister zum Lichtmacher in Weißenfels

Uwe Schirrmeister fühlt sich wohl in seinem Stand auf dem Kunsthanderwerkermarkt in Weißenfels.

Weissenfels/MZ - Motiv-, Streifen-, Geburtstagskerzen - und das in immer wieder in verschiedenen Farben. Die Vielfalt am Stand von Uwe Schirrmeister in Weißenfels ist groß. Dieser Tage hat der Lützener eine der Buden des Kunsthandwerkermarktes auf dem Weihnachtsmarkt der Stadt eingerichtet. Er ist das erste Mal dabei. Als ihn die Organisatoren angesprochen hätten, ob er auch einen Stand beziehen wolle, habe er nicht gezögert und gerne zugesagt.