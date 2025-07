So coole Autos waren beim US-Car-Treffen im Freibad in Weißenfels

Weißenfels - Seit Kindheitstagen begeistert sich der 55-jährige Patrick Niepraschk aus Halle für amerikanische Automarken. Beim US-Car-Treffen im Weißenfelser Freibad rollt er am Samstag mit seinem „Oldsmobile“ aus dem Hause GM vor. Der Wagen ist 1975 nur ein Jahr lang in Detroit gebaut worden – also relativ selten.