Schulleiter in Weißenfels zieht die Notbremse

Weißenfels - Alle Schüler der fünften bis neunten Klassen an der Weißenfelser Ökowegschule sind ab Freitag vom Unterricht im Schulgebäude befreit. Darüber hat Schulleiter Falko Schupa am Donnerstag auf der Internetseite der Schule informiert. Der Schulleiter reagierte mit der Maßnahme auf mehrere positive Schnelltests von Schülern. „Stündlich erreichen uns Anrufe, in denen Eltern uns mitteilen, dass ihr Kind in Quarantäne muss beziehungsweise ein positiver Schnelltest vorliegt“, schrieb Schupa.

Notfallbetreuung gesichert

Da er als Schulleiter für das Wohlergehen jeder Person in der Schule Verantwortung trage, ordnete er den Heimunterricht für alle Schüler mit Ausnahme der Abschlussklassen an. Die zehnten Klassen sollen am Freitag weiter zum Unterricht kommen. Für Notfälle bei jüngeren Jahrgangsstufen würde vor Ort eine Lösung gefunden, kündigte Schupa an: „Sollten Eltern aufgrund der Kurzfristigkeit keine Möglichkeit finden, ihre Kinder unterzubringen, können Sie eine Notbetreuung bei den pädagogischen Mitarbeitern in Anspruch nehmen.“

Angesichts der bereits bekannten positiven Schnelltests rechnet der Leiter der Ökowegschule offenbar mit weiteren Fallzahlen. In der kommenden Woche ist daher bisher Distanzunterricht für die Jungen und Mädchen der fünften bis neunten Klassen geplant. Sie beziehungsweise ihre Eltern können sich täglich auf der Internetseite der Schule informieren, wo dann entsprechende Aufgaben für die Schüler erscheinen werden. Die Zehntklässler sollen in Vorbereitung auf ihre Prüfungen indes vor Ort unterrichtet werden. „Welcher Plan gelten wird, erfahren Sie auch demnächst auf unserer Homepage“, kündigte der Schulleiter an.

Wie der Burgenlandkreis auf Nachfrage mitteilte, sind bis Donnerstagabend eine Personalkraft und sieben Schüler der Ökowegschule positiv auf Corona getestet worden. Die positiven Befunde gab es dabei mit Ausnahme der sechsten Klasse in jeder Jahrgangsstufe. Zwei Laborbefunde standen noch aus.

Lage im Kreis angespannt

Im gesamten Landkreis wurden am Donnerstag bis zum Mittag 157 Neuinfektionen gezählt. Zeitgleich seien fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion erfasst worden, informierte die Verwaltung. Die gibt die Sieben-Tage-Inzidenz für den gesamten Burgenlandkreis inzwischen mit 409,29 an. In absoluten Zahlen gibt es gegenwärtig in Weißenfels die meisten Infizierten. 214 Personen befinden sich in der Saalestadt in Quarantäne oder medizinischer Behandlung. In Teuchern gibt es gegenwärtig 81, in Hohenmölsen 71 und in Lützen 54 Infizierte. (mz/Alexander Kempf)