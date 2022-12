Schulden im fünfstelligen Bereich: Zoff mit Gastronom am Mondsee geht weiter

Hohenmölsen/MZ - Der Zwist zwischen dem Zweckverband „Erholungspark Mondsee“ und dem früheren Betreiber des Bistros am Ankerplatz geht in die nächste Runde. Am Donnerstagabend erhob Verbandsgeschäftsführerin Cornelia Holzhausen erneut Vorwürfe gegen den Gastronomen Gerald Angermann, der den Betrieb am Ankerplatz im September überraschend eingestellt hatte.