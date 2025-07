Aus der Vogelperspektive wird die Vermüllung am Kornwestheimer Ring besonders deutlich. In den verbliebenen sechs Hausaufgängen herrschen schlechte hygienische Bedingungen.

Weißenfels - Im November 2022 nimmt die Stadt Weißenfels noch 15.000 Euro in die Hand, um am Kornwestheimer Ring für Ordnung zu sorgen. Zumindest an den drei Blöcken, die damals noch dem kommunalen Großvermieter WVW gehören und inzwischen abgerissen worden sind. Den Müll vor jenen drei Blöcken, die einem privaten Besitzer gehören, lässt man indes teils liegen. Um diesen stärker in die Pflicht zu nehmen, wie Oberbürgermeister Martin Papke (CDU) damals erklärt.