Weißenfels/MZ - Ein Autofahrer, der unter Drogeneinfluss hinterm Steuer gesessen hat, ist in der Nacht zu Mittwoch der Polizei in Weißenfels ins Netz gegangen. Laut den Beamten war der 37-jährige Rumäne, der in der Saalestadt wohnt, kurz nach Mitternacht in der Merseburger Straße kontrolliert worden, wobei der Drogenschnelltest auf Amphetamin positiv verlaufen sei. Nun wird gegen ihn ermittelt.