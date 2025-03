Ein 36-jähriger Mann hat am Samstagabend in Weißenfels randaliert und einen Anwohner und Polizisten bedroht. Nun warten mehrere Anzeigen auf ihn.

Betrunkener Mann randaliert in Leißling und beleidigt Polizisten

Anwohner in Weißenfels bedroht

Ein 36-jähriger Mann hat am Wochenende in Weißenfels randaliert.

Weißenfels. - Ein psychisch auffälliger Mann hat am Samstagabend im Weißenfelser Ortsteil Leißling die Polizeibeamten in Atem gehalten. Nach Angaben der Polizei machte sich der 36-Jährige gegen 21.40 Uhr an einer Baustellenabsperrung zu schaffen.

Zudem habe er den Briefkasten eines Anwohners beschädigt und diesen bedroht, heißt es weiter. Den Anweisungen der Beamten habe sich der Mann widersetzt und massiv Widerstand geleistet. Weil der die Polizisten beleidigt und bedroht habe, seien ihm Handschellen angelegt worden.

Der 36-Jährige sei wegen seines psychischen Zustandes in ein Krankenhaus gebracht worden. Weil er alkoholisiert Fahrrad gefahren sei, wurde ihm dort auch eine Blutprobe abgenommen. Es wurden mehrere Anzeigen gegen ihn erstattet.