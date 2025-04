Bei einer Hausdurchsuchung in Weißenfels haben Polizeibeamte 32 gestohlene Autokennzeichen sichergestellt. Was die Ermittler bei dem Tatverdächtigen noch gefunden haben.

Weißenfels/MZ - In Weißenfels sind in den vergangenen Wochen regelmäßig Autokennzeichen gestohlen worden. Jetzt hat die Polizei offenbar zumindest einen Teil der Fälle aufgeklärt: Bei einer Wohnungsdurchsuchung in der Saalestadt seien bei einem mutmaßlichen Dieb unter anderem 32 Nummernschilder sichergestellt worden. Das berichtete das Revier Burgenlandkreis am Donnerstag. Die Kennzeichen seien allesamt im Stadtgebiet von Weißenfels gestohlen worden und standen deshalb auf der Fahndungsliste. Darüber hinaus seien mehrere, nicht näher benannte Dokumente, die ebenfalls mit Straftaten in Verbindung stehen, sowie zahlreiche Schlüssel bei dem Mann gefunden worden. Bei letzteren werde aktuell noch ihre Herkunft geprüft. Nähere Angaben zu dem Tatverdächtigen machten die Beamten nicht. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.