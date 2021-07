Weißenfels - Am Dienstagabend haben Streifenbeamte in der Nicolaus-Otto-Straße in Weißenfels einen betrunkenen Pkw-Fahrer erwirscht. Wie die Polizei mitteilte, stellten die Beamten bei dem Mann ein Alkoholgeruch in der Atemluft fest.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab 2,45 Promille. Der Mann musste im Klinikum eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein wurde eingezogen, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.