Mehrere Waren wollte ein Mann aus einem Geschäft in Weißenfels klauen. Dabei wurde er von den Mitarbeitern beobachtet.

Dieb schlägt in Weißenfels um sich und muss ohne Beute flüchten

Weißenfels. - In der Weißenfelser Innenstadt haben Mitarbeiter eines Geschäftes am Dienstagmittag, 25. März, einen Mann dabei beobachtet, wie dieser mehrere Waren in seinem Rucksack verstaute.

Er wollte das Geschäft danach ohne zu zahlen verlassen. Die Mitarbeiter sprachen den Mann auf den Diebstahl an. Dieser schlug um sich und konnte vor dem Eintreffen der Polizei flüchten.

Seine Beute ließ er zurück. Die Polizei leitete eine Fahndung ein. Bisher konnte der Mann aber nicht gestellt werden.