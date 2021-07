Pilz befällt 100 Jahre alte Trauerweide in Weißenfels

Weissenfels/MZ/ari - Sie ist ein Blickfang auf dem Platz vor dem Sportkomplex in der Weißenfelser Beuditzstraße: die mächtige Trauerweide mit ihren tief herunterhängenden Ästen. Nun aber ist der riesige Baum arg gestutzt worden. Wie die Stadt auf MZ-Anfrage mitteilte, ist der knapp 100 Jahre alte Baum von einem Pilz befallen. Dieser sei dafür verantwortlich, dass ein großer Ast ohne Zutun von außen abgefallen ist, weil er faul war. Die Fäule habe auch schon benachbarte dicke Äste erfasst, die ebenfalls entfernt werden mussten. Um die gesamte Statik des Baumes zu sichern, habe man deshalb auch die Krone des Baumes beschneiden müssen.

„Wir werden alles tun, um den Baum an der Stadthalle zu erhalten“, versicherte Stadtsprecherin Katharina Vokoun. Allerdings habe die Trauerweide mit ihren knapp 100 Jahren bereits ein stolzes Alter erreicht. Weiden gehörten zu den Weichhölzern und würden in der Regel nur 80 bis 100 Jahre alt. Man sei zuversichtlich, dass die Weide, die unter Beobachtung der Stadt bleibt, wieder austreiben wird, so Vokoun. Fest stehe aber auch, dass der Pilz noch im Baum steckt. Deshalb werde die Trauerweide wohl nie wieder so lange Äste haben wie in der Vergangenheit.