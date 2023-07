Gegen eine zu laute Sommerparty in Weißenfels ist am frühen Donnerstagmorgen die Polizei eingeschritten. Wie die Lärmenden auf die Ansagen der Beamten reagiert haben.

Party zu laut: Polizei geht gegen Ruhestörung in Weißenfels vor

In Weißenfels musste die Polizei am Donnerstagmorgen wegen ruhestörenden Lärms einschreiten (Symbolfoto).

Weissenfels/MZ - Gegen Ruhestörung durch eine Sommerparty musste die Polizei am frühen Donnerstagmorgen in der Merseburger Straße in Weißenfels einschreiten. Laut Revier Burgenlandkreis hatten sich Anwohner über die zu laute Musik beschwert. Die Beamten hätten daraufhin die Verursacher angesprochen. Diese hätten sich einsichtig gezeigt und umgehend mit dem Herumlärmen aufgehört.