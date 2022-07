Nicht zum ersten Mal eskaliert ein Einkauf: Mann aus Weißenfels vor Gericht

Halle (Saale)/Weissenfels/MZ - Leicht ist es dem 16-Jährigen nicht gefallen, die Geschehnisse vom März dieses Jahres zu verarbeiten. Damals soll der junge Mann, der zu diesem Zeitpunkt als Praktikant in einem Weißenfelser Einkaufsmarkt beschäftigt gewesen ist, dort von einem 40 Jahre alten Kunden angegriffen worden sein. Laut Staatsanwaltschaft soll der Mann eine Packung Fisch gestohlen haben und wurde dabei von dem 16-Jährigen beobachtet. Als der Beschuldigte den Laden verließ, stellte ihn der Praktikant zur Rede und verlangte die Herausgabe des Diebesgutes. Daraufhin spuckte der 40-Jährige den Jugendlichen an und schleuderte ihm eine volle Getränkedose an den Kopf. „Ich habe Angst und gebetet, dass so etwas nicht noch mal passiert“, sagt der 16-Jährige an diesem Freitagvormittag in Saal 187 des Landgerichts in Halle.

