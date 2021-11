Weissenfels/MZ/kem - Seit Beginn dieses Monats gibt es ein neues Gesicht im Weißenfelser Asklepios-Krankenhaus. Stephan Mohr hat dort seine Arbeit als neuer Klinikmanager aufgenommen. Nach Auskunft des Unternehmens soll er die Geschäftsführerin Hannah Gilles bei der Leitung des Hauses unterstützen. „Ich freue mich sehr, dass Herr Mohr mich operativ in der Geschäftsführung unserer Klinik in Weißenfels unterstützen wird“, sagt diese.

Sie schätzt an dem neuen Kollegen nach eigener Darstellung dessen Kompetenz und Kollegialität. Stephan Mohr bringe viele Jahre Erfahrung im Management von Krankenhäusern mit und sei ein echter Teamplayer, „der unsere Führungsebene sehr gut ergänzen wird“, so die Geschäftsführerin wörtlich. Wo hat der neue Klinikmanager zuvor gearbeitet?

Neuer Klinik-Manager: Asklepios-Krankenhaus in Weißenfels erhält Verstärkung

Der studierte Betriebswirt mit einem Abschluss im Bereich Gesundheitsökonomik und Management im Gesundheitswesen unterstützte zuletzt den Klinikreferenten am Klinikum-Main-Spessart in Lohr am Main, informiert Asklepios. Zudem habe er zweieinhalb Jahre als Assistent der Geschäftsführung am St. Lukas Klinikum Solingen Erfahrung sammeln dürfen. Zu seinen Einsatzgebieten zählten beispielsweise die Bereiche Finanz- und Medizinmanagement, Bau und Technik sowie Einkauf und Logistik

Und was sagt Stephan Mohr selbst zur neuen Herausforderung an der Saale? „Ich freue mich sehr auf die berufliche Aufgabe in der Asklepios-Klinik Weißenfels und das Kennenlernen eines solchen großen Gesundheitsunternehmens“, erklärt er.