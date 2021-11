Nach Schließung des NP-Marktes: Mobiler Handel am Kugelberg in Weißenfels geplant

Weissenfels/MZ/ari - Nach der angekündigten Schließung des NP-Marktes auf dem Weißenfelser Kugelberg zum Ende dieses Monats soll es ein Angebot zur mobilen Versorgung der Bewohner geben. Wie die Stadt am Montag informierte, hat der Bereich Wirtschaftsförderung Kontakt mit Fleischer Gabler und Bäcker Bobolowski in der Stadt aufgenommen. Beide haben einen Verkaufswagen.

Jener der Fleischerei steht bereits an jedem Donnerstag von 13 bis 14 Uhr vor dem Supermarkt auf dem Kugelberg. Beide Wagen machen derzeit in der Weißenfelser Südstadt Station, weil dort ein NP-Markt neugebaut wird. Nach der am 9. Dezember geplanten Eröffnung des neuen Einkaufsmarktes in der Südstadt wollen beide Anbieter laut Stadt nun den Kugelberg sofort in ihren Tourenplan aufnehmen. Die Verkaufswagen sollen dann an jedem Dienstag von 13 bis 14 Uhr zumindest ein kleines Sortiment anbieten.