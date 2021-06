Museum in Weißenfels zeigt Silberschmuck von der Saale

Mike Sachse an einem der Exponate der Sonderausstellung

Weissenfels - Mit einer Midissage rückt die Stadt am kommenden Sonntag die Sonderausstellung „Silber von der Saale - Silberschmiedekunst aus Weißenfels“ in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Mike Sachse, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Museum, wird in die Schau einführen. Geplant ist zudem eine Schauvorführung des Weißenfelser Goldschmiedemeisters Jens Fischer.

Nach einer pandemiebedingten Verspätung kann die Sonderausstellung seit März dieses Jahres im Museum auf dem Schloss besichtigt werden. Jens Fischer hat sich mehr als 30 Jahre lang mit der Geschichte der Gold- und Silberschmiede in der Saalestadt beschäftigt. Verschiedene Zeugnisse handwerklicher Kunst - vom Silberlöffel bis zur reich verzierten Bonbonniere - sind in der Sonderschau zu besichtigen. (mz/ari)

Midissage: Sonntag, 20. Juni, 14 Uhr, Museum Weißenfels