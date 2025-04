In einem Lebensmittelmarkt in Weißenfels ist am Dienstag ein Ladendieb von den Mitarbeitern auf frischer Tat gestellt worden. Was der Mann mitgehen lassen wollte.

Ähnlich wie auf dieser gestellten Aufnahme wollte ein 63-jähriger Mann in einem Discounter in Weißenfels mehrere Waren mitgehen lassen. Er wurde von Mitarbeitern gestellt.

Weißenfels/MZ - Mitarbeiter eines Lebensmittelmarkts in der Naumburger Straße in Weißenfels haben am Dienstag einen Ladendieb gestellt. Gegen den 63-Jährigen ermittelt nun die Polizei. Laut Revier war der Mann am Mittag beobachtet worden, wie er Getränke in seiner Kleidung verstaute. Als er versuchte, den Laden ohne zu zahlen zu verlassen, wurde er durch Mitarbeiter gestoppt.