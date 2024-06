Der Klinsch zwischen zwei bekannten Streithähnen ist in Weißenfels derart eskaliert, dass ein Mann mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Streit eskaliert in Weißenfels: Mann schlägt mit Bierflasche auf Kopf ein - Krankenhaus

Mit einer Bierflasche ist auf den Kopf eines Mannes in Weißenfels eingeschlagen worden.

Weißenfels/DUR. - Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Dienstagabend in der Merseburger Straße in Weißenfels eskaliert, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach brach zunächst gegen 19.30 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen zwei polizeibekannten Streithähnen aus. In der Folge sei es auch zu Handgreiflichkeiten gekommen, heißt es. Dabei habe ein 46 Jahre alter Mann auf einen 41-Jährigen mit einer Bierflasche eingeschlagen haben. Dabei sei der Jüngere am Kopf getroffen worden.

Der Verletzte kam ins Krankenhaus.