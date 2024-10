Lützen/MZ - Einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro haben unbekannte Täter am vergangenen Wochenende bei einem Einbruch auf einer Baustelle im Zorbauer Gewerbegebiet (bei Lützen) angerichtet. Sie brachen mehrere Baucontainer auf und ließen mehrere Werkzeuge mitgehen, teilte die Polizei am Montag mit. Beamte sicherten vor Ort Spuren und leiteten Ermittlungen ein.