Zwei Milliarden Flaschen-Rohlinge stellt Getränkehersteller MEG pro Jahr in Sachsen-Anhalt her. Doch der Lieferverkehr nervt die Anwohner der umliegenden Orte. Jetzt will das Unternehmen auf eigene Kosten eine neue Zugangsstraße bauen.

Milliarden an Verschlüssen und eine neue Straße in Aussicht

Rossbach/Weissenfels/MZ. - Vom „größten Werk für Preforms in Europa, und das in so einem kleinen Ort“, sprach Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) am Freitagnachmittag bei einem Besuch des MEG-Werkes in Roßbach (Saalekreis), der der Einladung der Weißenfelser CDU-Landtagsabgeordneten Elke Simon-Kuch gefolgt war.