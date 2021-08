Matthias Reim singt auf dem Weißenfelser Marktplatz statt Schloss Neu-Augustusburg

Weissenfels/MZ/kem - Das Konzert von Matthias Reim in neun Tagen in Weißenfels ist ausverkauft. Das teilte die Stadt am Dienstag mit. „Auch an der Abendkasse werden keine Tickets mehr erhältlich sein“, hieß es. Zudem gab es eine weitere Neuigkeit im Zusammenhang mit dem Auftritt am 20. August um 20 Uhr: Matthias Reim wird nämlich nicht wie geplant auf Schloss Neu-Augustusburg singen, sondern auf dem Marktplatz auftreten. Den Umzug begründet die Stadt damit, dass auf dem Weißenfelser Markt aufgrund der großen Fläche die Abstandsregeln besser eingehalten werden können.

Andere Konzerte hatte der Sänger in den vergangenen Tagen bereits via Facebook absagen müssen. Der Auftritt in Weißenfels sei aber bisher nicht gefährdet, teilt die Stadt mit. Ausverkauft ist in Weißenfels auch schon das Konzert „Guten Tag, liebes Glück“ mit Max Raabe und dem Palast Orchester. Das soll weiter wie geplant am 10. September um 19 Uhr auf Schloss Neu-Augustusburg stattfinden. „Hier ist zum jetzigen Zeitpunkt keine Verlegung auf den Marktplatz geplant“, teilt die Stadt mit.

Beide Konzerte der namhaften Künstler sind Teil des Weißenfelser Open-Air-Sommers. Der Kartenvorverkauf für die Veranstaltungsreihe mit Lesungen und Konzerten befindet sich in der heißen Phase. „Wer eine Veranstaltung sehen möchte, sollte schnell sein, denn pandemiebedingt sind die Zuschauerkapazitäten im Park der Sinne überschaubar“, rät der Veranstalter. Tickets gebe es in der Touristinformation Weißenfels am Markt 3 sowie im Internet unter den bekannten Vorverkaufsstellen.

Der Zutritt zu den Konzerten ist gegenwärtig ohne negativen Corona-Test möglich. Kontaktdaten werden jedoch voraussichtlich erfasst, kündigt die Stadtverwaltung an. Für einen schnellen Ablauf kann dazu die Luca-App genutzt werden. Masken müssen die Besucher auf dem Freigelände nicht tragen. „Lediglich in geschlossenen Räumen, wie etwa den Toiletten, muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden“, so der Veranstalter.