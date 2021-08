Matthias Reim rockt den Marktplatz in Weißenfels

Matthias Reim bei seinem Konzert am Freitag in Weißenfels.

Weißenfels/MZ - Lust auf Party, Lust auf Musik, Lust auf Leben - das fasst die Stimmung am Freitagabend auf dem Weißenfelser Marktplatz zusammen. Dort rockte Schlagerstar Matthias Reim die Bühne bei seinem Konzert, das seit Wochen ausverkauft war.

Rund 1.400 Fans waren gekommen, um bei Songs wie „Ich hab geträumt von dir“ oder „Ich hab mich so auf dich gefreut“ ausgelassen zu feiern. Für Reim selbst war es dass erste Konzert nach dem Lockdown und der 63-Jährige präsentierte sich den Weißenfelsern in Topform. Mit rockigen Sounds und einprägsamen Schlagertexten riss er die ausgesprochen textsicheren Fans vom ersten Song an von den Plätzen.

Nach gut zwei Stunden der Höhepunkt, als Reim seinen Mega-Hit aus dem Jahr 1989 „Verdammt ich lieb’ dich“ performte. Und so war der Abend ein gelungener Auftakt für das Altstadtfest, am kommenden Wochenende in der Weißenfelser Innenstadt steigen soll.