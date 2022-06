Marcus Spiegelberg (AfD): Patriotisch und volksnah

Der Weißenfelser Marcus Spiegelberg ist überzeugt: Die AfD ist die einzige wirkliche Alternative zur Politik der Altparteien, wie er sie nennt. Patriotisch, sozial und volksnah will er sein, wenn er erneut in den Landtag von Sachsen-Anhalt einzieht. Dabei kann der 29-Jährige schon auf fünf Jahre Erfahrung in der Landespolitik verweisen. Im Jahr 2016 holte der Weißenfelser die meisten Stimmen im Wahlkreis und zog damals als jüngster Abgeordneter in den Landtag ein.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<