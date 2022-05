Lkw kippte auf A9 bei Weißenfels um und verlor Ladung - Verkehr nach Vollsperrung wieder freigegeben

Die Autobahn A9 war zwischen den Anschlussstellen Weißenfels und Naumburg wegen eines umgestürzten Lastwagens in beide Fahrtrichtungen für knapp eineinhalb Stunden voll gesperrt.

Weißenfels/dpa - Zwischen den Anschlussstellen Weißenfels und Naumburg auf der A9 in Fahrtrichtung München kippte am Freitagmorgen gegen 7 Uhr ein Lkw um. Weil der Laster seine Ladung mit Lebensmitteln verlor und diese sich auf den Fahrbahnen verteilten, musste die Autobahn in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Die Bergungsarbeiten im Bereich einer Baustelle dauerten bis circa 8.30 Uhr an. Wie die Autobahnpolizei auf Nachfrage mitteilt, ist die Vollsperrung aufgehoben. Der Verkehr ist für jeweils eine Fahrbahn in beide Richtungen der A9 wieder freigegeben.

Der Fahrer des umgestürzten Lkw wurde in ein Krankenhaus gebracht.