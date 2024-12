Die elfte Marienweihnacht lockte am dritten Adventssonntag viele Besucher in die Weißenfelser Innenstadt.

Marienweihnacht in Weißenfels

Antje Schmidt (l.) zeigt am Stand ihres Filzlausstübchens (r.) Martina Weber aus Weißenfels, wie vielfältig Filz verarbeitet werden kann.

Weißenfels - Handwerker, Glühweinduft und Weihnachtsmusik - zur Marienweihnacht erfüllte am dritten Adventssonntag wieder eine wundervolle vorweihnachtliche Atmosphäre die Weißenfelser Innenstadt.

Zwischen Marienkirche und prunkvollen Kavaliershäusern lockten zahlreiche Stände des historischen Handwerker-Weihnachtsmarkts die Besucher zum elften Mal zum Bummeln und Kaufen. Von Anfang an dabei war Antje Schmidt vom Weißenfelser Filzslausstübchen, die an ihrem Stand selbst gemachte Lampen, Taschen, Loops und Häuschen in bunter Farbenpracht ausstellte.

„Es ist eine gute Gelegenheit, das Handwerk einmal vorzustellen und das Interesse bei den Leuten zu wecken“, sagt die Unternehmerin, die auch Filz-Kurse anbietet.

Die Weißenfelserin Anke Franke stellt lebensechte Puppen her. An ihrem Stand konnten Besucher sie bestaunen. Foto: Vincent Grätsch

Am Stand von Anke Franke konnten Besucher täuschen echt aussehende Babypuppen bestaunen, die die Weißenfelserin selbst herstellt. Und Elisabeth Szarowsky aus Kabelsketal bei Leipzig bot an ihrem stand selbstgemachten Schmuck aus Keramik an.

Der Burgwerbener Winzer Patrick Gaudig, hier mit Olaf Prüfer, bot Glühweine aus eigener Erzeugung an. Foto: Vincent Grätsch

Aufwärmen konnten sich die Besucher an Feuerschalen bei selbst gemachten Glühweinen vom Burgwerbener Winzer Patrick Gaudig sowie heißen Punsch-Getränken, die Uwe Brückners am Geleitshaus-Stand servierte.

Bunte Ohrringe und Spangen aus Keramik und Papie gab es am Stand von Elisabeth Szarowsky. Foto: Vincent Grätsch

Eine besondere kulinarische Spezialität bot Maurice Tober vom Bootshaus mit seiner Pulled Duck, Entenfleisch mit Backpflaume aus dem Schmortopf, an. Die Jüngsten konnten am Stand der Transferraum-Initiative der Uni Leipzig weihnachtliche Basteleien anfertigen und die Original Leißlinger Blasmusikanten sorgten mit ihren Klängen für echte Adventsstimmung.