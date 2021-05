Krebsbehandlung überstanden: Doch Lotti hat noch einen Endspurt vor sich

Weißenfels/Barcelona - Sanfte Wellen schlagen ans Ufer. Die Menschen genießen die warme Frühlingssonne am Strand von Barcelona. Kinder spielen im Sand, essen Eis. Mitten unter ihnen ist die kleine Charlotte aus Weißenfels. Fröhlich flitzt sie über den warmen Sand. In ihren Augen blitzt pure Lebensfreude. Auch ihre Eltern Nathalie und Peer wirken gelöst und glücklich.

Denn sie haben von den Ärzten der Klinik Sant Joan de Déu in Barcelona eine gute Nachricht erhalten: „Unsere Charlotte ist krebsfrei“, sagt Mutter Nathalie Hortig. „Es gibt keine Anzeichen dafür, dass ihre Krankheit erneut ausgebrochen ist.“

Krebstherapie in Barcelona letzte Chance für Lotti

Eine Nachricht, die auch alle Menschen aufatmen lässt, die mit dem kleinen Mädchen mitgefiebert und ihr die Daumen gedrückt haben. Hintergrund: Vor anderthalb Jahren ist Charlotte an einem Neuroblastom, einem seltenen Tumor, in der Nebenniere erkrankt. Nach operativer Entfernung und mehreren Chemotherapien kam es jedoch zu einem Rückfall.

Laut Ärzte senkte das die Heilungschancen des Kindes rapide. Die einzige Rettung sahen die Mediziner in einer neuartigen Antikörpertherapie, die in einer Spezialklinik in Barcelona durchgeführt wird. Da sich das Medikament noch in der Testphase befindet, übernahmen die Krankenkassen jedoch keine Kosten. Darum hatten die Eltern den Spendenaufruf „Löwin Lotti“ im Internet gestartet. Die große, überregionale Anteilnahme daraufhin ermöglichte schließlich Charlottes Therapie im Krankenhaus Sant Joan de Déu in Barcelona.

Radioaktives Mittel soll Krebszellen finden und zerstören - mit Erfolg

„Nach vielen Voruntersuchungen konnten wir Anfang des Jahres die erste Gabe des Antikörpermittels Omburtamab erhalten, welches extra für Charlotte aus Amerika eingeflogen worden ist“, berichtet Mutter Nathalie Hortig. Bei dem Medikament handelt es sich um eine radioaktives Medikament, dass die Krebszellen in Charlottes Körper finden und zerstören soll. Das Medikament wurde über einen Zugang in den Kopf des Kindes injiziert. „Im März hat Charlotte schließlich die zweite, notwendige Gabe des Mittels bekommen und alles gut überstanden.“

Was folgte, war eine Zeit des Hoffens und Bangens - bis die Nachsorgeuntersuchungen jetzt die erlösenden Ergebnisse brachten, dass Charlotte krebsfrei ist. „Diese Ergebnisse waren eine große Erleichterung für uns“, sagt Nathalie Hortig. Trotzdem sei der Weg zur Genesung noch nicht zu Ende für die kleine Charlotte. „An die Gabe des Medikaments Omburtamab schließt sich nun eine Immuntherapie an, die im Mai beginnt. Sie umfasst mehrere Zyklen und dauert insgesamt fünf Monate lang.“

Endspurt für Lotti: Familie kann im Mai zurück nach Deutschland

Sozusagen der Endspurt für die kleine Lotti. Denn durch die Therapie sollen die T-Helferzellen in Charlottes Immunsystem darauf geschult werden, künftige Krebszellen zu erkennen und zu zerstören. „Allerdings ist die Therapie auch wieder mit sehr starken Nebenwirkungen verbunden“, so Nathalie Hortig. So können Übelkeit, Schwäche und Atemprobleme nach der Behandlung auftreten. „Die erste Behandlung soll darum unter der Aufsicht der Ärzte in Barcelona stattfinden.“

Die gute Nachricht: Ist diese erfolgreich überstanden, kann die weitere Behandlung in Deutschland fortgesetzt werden. Das heißt, die kleine Familie kann voraussichtlich Mitte Mai zurück in die Heimat reisen, wenn Charlottes Gesundheitszustand es zulässt. „Allerdings lässt jeder Erkältung, die mit Fieber verbunden ist, bei uns wieder die Alarmglocken schrillen“, so die Mutter.

Rückkehr mit gemischten Gefühlen - Lotti liebt die Affen im Zoo von Barcelona

Zu groß sei die Angst davor, dass die Krankheit zurückgekehrt sein könnte. Auf die Heimreise blicke man nach einem halben Jahr in Spanien auch mit gemischten Gefühlen. „Da ist die riesengroße Vorfreude darauf, unsere Familie zu sehen.“ Andererseits habe man in Barcelona unglaublich viele, herzliche Menschen kennen gelernt. Und: „Die Lockdown-Regeln zu Hause sind derzeit viel strenger als in Spanien und machen ein großes Wiedersehenstreffen mit Freunden eigentlich nicht wirklich möglich.“

Darum genießt die Familie jetzt die verbleibenden Tage in Barcelona, wo es nun täglich wärmer wird. „Charlotte genießt es, am Strand mit ihrem Sandspielzeug zu spielen. Sie mag Erdbeereis und liebt Tiere. Darum haben wir mit ihr den großen Zoo besucht, wo sie vollkommen fasziniert von den Affen war.“ Es ist ein Stück Normalität für die Familie nach einer langen Leidenszeit. Eine Zeit zum Auftanken. Zeit zum Leben. (mz)