Weißenfels/MZ. - Die Stadt Weißenfels will am Sportkomplex in der Beuditzstraße eine moderne Schwimmhalle bauen. Einen entsprechenden Grundsatzbeschluss schlägt die Verwaltung dem am kommenden Donnerstag tagenden Stadtrat vor. Grundlage ist eine sogenannte Wirtschaftlichkeits- und Nutzwertanalyse, die von einer Arbeitsgruppe der Stadt vorgelegt wurde.

