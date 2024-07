Nessa - Ein Hakenkreuz prangt an der Hauswand. Daneben wurde in großen Lettern das Wort „Nazi“ geschmiert. Es ist eine Tat, die für Entsetzen sorgt in dem kleinen Örtchen Nessa bei Teuchern. „Ich habe die Schmierereien am Samstag morgen entdeckt, als ich die Katze füttern wollte“, sagt Eckhard Böhme, der zusammen mit seiner Schwester Doris Wohlust in dem Haus in der Nessaer Dorfstraße wohnt. „Wir waren schockiert, denn wir haben überhaupt nichts mit Nazis zu tun. Wir fragen uns, was hier eigentlich los ist.“

