Jet-Tankstelle in Weißenfels schließt bis Anfang Juni

Weißenfels - Wer in den zurückliegenden Tagen die Jet-Tankstelle in der Merseburger Straße in Weißenfels angesteuert hat, dem ist Provisorium dort schon aufgefallen. Die Tankrechnungen wurden seit geraumer Zeit in einem Container beglichen und nicht mehr im eigentlichen Tankstellengebäude. Nun wird die Tankstelle einige Tage ganz schließen. Das kündigt Oliver Dupke im Namen des Konzerns an. Die Wiedereröffnung der modernisierten Tankstelle ist demnach für Anfang Juni geplant.

Der Tankstellenunternehmer Olf Zeissig ist glücklich über die Modernisierung. „Wir freuen uns sehr, dass Jet in unseren Standort investiert“, sagt er und kündigt für die Zukunft ein noch attraktiveres Shop- und Bistro-Angebot in den Verkaufsräumen der Tankstelle an. Nach den Umbauarbeiten soll der 80 Quadratmeter umfassende Shop eine entspanntere und angenehmere Atmosphäre bieten.

Das Shop-Sortiment werde die unterschiedlichsten Wünsche und Bedürfnisse des täglichen Lebens abdecken, kündigt der Sprecher des Unternehmens an. So soll im Bistro beispielsweise mehrmals täglich frisch gebacken und der Kaffee aus Bohnen frisch gemahlen werden. Jet wurde 1970 gegründet und verfügt in Deutschland inzwischen über ein Netz von mehr als 680 Stationen. Wer während der Sperrung der Tankstelle in Weißenfels der Kette treu bleiben will, der findet die nächste Filiale im Landkreis in Naumburg in der Weißenfelser Straße. (mz)