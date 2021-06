Jet-Tankstelle in Weißenfels öffnet wieder.

Weißenfels - Nach sechswöchigem Umbau öffnet die Jet-Tankstelle in der Merseburger Straße in Weißenfels am Dienstag wieder. Die Station ist dann wieder täglich von 5 bis 24Uhr (samstags ab 6 Uhr, sonntags ab 7 Uhr) geöffnet, teilte das Unternehmen mit. Unter anderem seien an der Station von Pächter Olf Zeissig Bistro und Shop umgestaltet und mit einem breiteren Angebot versehen sowie das Tankfeld mit acht Säulen großzügiger gestaltet worden. (mz)