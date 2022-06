Ist der Weißenfelser Winterdienst bereit, wenn’s schneit?

Die Silos sind gefüllt, die Räumfahrzeuge stehen in den Startlöchern. Welches Streumittel hierzulande benutzt wird und warum das nicht ohne Kritik bleibt.

Weissenfels/Hohenmölsen/MZ - Laut Wetterberichten könnte es bereits am Wochenende zum ersten Mal schneien, womöglich auch im Burgenlandkreis. Wenn dem so sein sollte, stehen die Winterdienste des Kreises und der Gemeinden bereit. „Wir sind gut vorbereitet“, sagt Lutz Däumler, Betriebsleiter der Kreisstraßenmeisterei. Neun Räumfahrzeuge stehen dafür zur Verfügung. „Wenn die Fahrzeuge nicht ausreichen sollten, können wir weitere über Subunternehmen bekommen“, so Lutz Däumler.