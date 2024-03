Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels/MZ. - Neue Perspektive für einen Schandfleck in der Weißenfelser Neustadt: Das Leipziger Architekturbüro Morgenstern will auf dem knapp 5.000 Quadratmeter großen Grundstück an der Ecke Kubastraße/Am Mühlberg eine Wohnanlage errichten. Die Stadt hatte das herrenlose Grundstück unweit der Saale im Jahr 2022 gekauft. Zwischenzeitlich waren potenzielle Investoren abgesprungen. Doch nun bahnt sich auf dem Areal, auf dem sich einst die Trampler-Schuhfabrik befand, eine neue Entwicklung an.