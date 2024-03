Die Reichardtswerbener feiern ihre österliche Tradition zum 20. Mal. Was geboten wird und warum die Liveband schon zum zweiten Mal auftritt.

In Reichardtswerben wird es zum nunmehr 20. Mal feurig

Bereits 2023 herrschte beim Osterfeuer eine stimmungsvolle Atmosphäre auf dem Festgelände in Reichardtswerben.

Reichardtswerben/MZ. - Was mit einer Idee bei einem Kasten Bier bei den Handballern des TSV Frühauf Reichardtswerben 1896 begann, kann in diesem Jahr auf eine 20-jährige Tradition zurückblicken – es ist das Osterfeuer im Ort, das am Sonnabend, 30. März, auf dem Festgelände im Dorfzentrum ausgerichtet wird. Besonderheiten anlässlich dieses Geburtstages haben die Initiatoren nicht vor, aber es wird sowieso wie in jedem Jahr allerhand geboten, sagt Mitausrichter Daniel Wolf-Dziura.

Eier werden zwei Mal gesucht

Los geht es 15.30 Uhr mit Kaffee und einem Kuchenbasar, den der Förderverein der Grundschule Tagewerben/Reichardtswerben ausrichtet. Die Einnahmen gehen an den Förderverein. Anschließend gibt es gleich zwei Durchläufe einer Eiersuche. So können die Kinder einmal um 18 Uhr und um 18.30 Uhr versteckte Plastikeier entdecken.

Diese können die Jungen und Mädchen gegen süße Überraschungen eintauschen. Dabei ist es egal, wie viele Eier jedes Kind findet – alle bekommen hierbei das gleiche Präsent, damit es gerecht zugeht. Diese Entscheidung hatten die Ausrichter getroffen, als es früher bei einer Suche Kinder gab, die nichts fanden und dafür andere Jungen und Mädchen viele Eier entdeckten und zu sich nahmen. „Jeder soll aber die gleiche Chance haben“, so Daniel Wolf-Dziura.

Pretzscher Schalmeien führen Fackelumzug an

Um 19.30 Uhr erklingen die Schalmeien der Musiker aus Pretzsch, die den Fackelumzug anführen werden. Dann beginnt die Party im Zelt (21 Uhr). Eigentlich ist es eine Tradition, dass bei den Osterfeuern in jedem Jahr ein anderer Musiker auftritt. Nun wurde aber die Gruppe „Seamless“ aus Querfurt zum zweiten Mal eingeladen. Die Musiker hatten vor drei Jahren schon in Reichardtswerben gespielt und waren so gut angekommen, dass es nun diese Wiederholung gibt.

Die Coverband präsentiert Musik für jeden Geschmack und jede Altersgruppe, so Daniel Wolf-Dziura. Dazu wird das große Osterfeuer entfacht. Dort tritt ein weiterer Musiker mit Gitarre auf – so werde auch für eine gewisse Lagerfeuerromantik gesorgt. Darüber hinaus werden die Initiatoren viele kleine weitere Feuerschalen auf dem Gelände verteilen, so dass es überall feurig flackern wird.

Trinkgeld für den guten Zweck

Die Trinkgelder aus dem Verkauf von Speisen und Getränken spendeten die Initiatoren im vergangenen Jahr einem erkrankten Kind für eine Delfin-Therapie. In diesem Jahr sollen diese Gelder in die Jugendarbeit von ausgewählten ortsansässigen Vereinen fließen. Welche Institution begünstigt werde, stehe noch nicht fest, so Wolf-Dziura. Das werde nach dem Fest entschieden.

Karten (pro Person ab 15: fünf Euro) gibt es im Gemischtwarenladen Voigt in Reichardtswerben, bei der Debeka-Versicherung von Daniel Wolf-Dziura in Weißenfels (Große Burgstraße) und bei der WWK-Versicherung Mathias Kugler in Weißenfels, Leipziger Straße