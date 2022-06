Impfpflicht für Mitarbeiter in Pflegeberufen: Bringt sie eine Kündigungswelle in Weißenfels und im Burgenlandkreis?

Weissenfels/Zeitz/MZ - Seit beinahe vier Jahren arbeitet Lisa (Name von der Redaktion geändert) nun in der Pflege. Die 20-Jährige ist bei einer Zeitarbeitsfirma in der Region tätig und wird in Krankenhäusern und Seniorenheimen eingesetzt, wo sie die Patienten beziehungsweise Bewohner unter anderem wäscht und ihnen ihre Medikamente gibt. „Ich mache die Arbeit sehr gerne“, sagt sie im Gespräch mit der MZ.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<